Sancaktepe'de İETT otobüsünün çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Sancaktepe'de İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.Abone ol
Mevlana Mahallesi'nde dün, annesiyle yolun karşısına geçtikleri sırada İETT otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki N.S. için, ikindi vakti Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende N.S'nin aile yakınları taziyeleri kabul etti.
Çocuğun cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dün akşam Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde, 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. ile kızı N.S'ye çarpmıştı.
Anne kazada yaralanırken, hastaneye kaldırılan N.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.