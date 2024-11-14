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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 960 bin liraya yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 960 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 960 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 800 bin lira, en yüksek 2 milyon 967 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,1 artışla 2 milyon 960 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 5 milyon 80 bin 919,75 lira, işlem miktarı ise 1.388,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 239 milyon 223 bin 306,16 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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