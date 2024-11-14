MHP'li Yurdakul'dan CHP Sözcüsü Yücel'e sert tepki: Haddini hududunu edebini bil

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, MHP lideri Bahçeli'ye ağır eleştiriler yönelten CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'e sert tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’e yönelik açıklamalar yaptı.

Yurdakul, CHP Sözcüsü’nün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadeleri sert bir dille eleştirdi.

Yurdakul’un açıklamasının tamamı şu şekilde;

“CHP'NİN HADSİZ SÖZCÜSÜ DENİZ YÜCEL

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 11/11/2024 tarihinde partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli hakkında kendi haddini bilmeden ve hududunu gözetmeden kabul edilemez açıklamalarda bulunmuştur.

Milliyetçi Hareket Partimizin Liderine ve Genel Başkanımıza “Yıllarca milliyetçi seçmeni sömürerek siyasi ömrünü sürdüren Bahçeli…” ifadelerini kullanan Deniz Yücel, ağır bir siyasi körlük yaşamaktadır. Dahası Deniz Yücel, uzun süredir millilik ve vatanseverlik reflekslerinden uzaklaşarak ülkemizin iç ve dış düşmanlarının yanı sıra teröristlerin siyasi uzantılarıyla da kol kola yürüyen ve onlarla aynı otobüste yolculuk eden CHP’nin acziyetini ve her tezgahtan meyve almaya çalışan bir maymunun iştahıyla partimizi ve liderimize karşı gerçeklerden uzak, hadsiz ve yakışıksız ifadeler kullanmıştır.

PARTİ İÇİ AYRIŞMALARLA BİRLİKTE GÜNDEN GÜNE BÜYÜYEN CHP İÇİNDEKİ ÇATLAKLARI GÖZ ÖNÜNDEN KAÇIRMAK İSTİYOR.

Partisinin tavrının ve yol haritasının ne olduğunu ortaya koyamayan, günübirlik rüzgarlarla dümensiz bir biçimde oradan oraya savrulurken içinde bulunduğu kafa karışıklığını ve parti içi ayrışmalarla birlikte günden güne büyüyen çatlakları göz önünden kaçırmak isteyen CHP’li Deniz Yücel, partisinin Milliyetçilik çizgisinden ve milletin gerçek dertlerinden ne zaman uzaklaştığını dert edinmelidir.

Hayal dünyasıyla gerçek dünyayı karıştırarak yel değirmenleriyle mücadele eden ve bu sırada Şehit Analarını da istismar etme cüreti gösteren Deniz Yücel’e ve CHP şürekasına Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sözlerini hatırlatmak isterim; “Hem siyaset alanında boy gösterip hem de silahlı teröristlere sırt dayamak başı ezilmesi gereken gayri meşru ve gayri hukuki menfur bir çelişkidir. Bu vahim çelişkinin yörüngesine sabitlenip hıyaneti gerekçelendirmeye, hatta demokrasi ve milli irade kavramlarını silah gibi kullanmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Silah varsa siyaset yoktur. İhanet varsa demokrasi yoktur. Şiddet varsa sevgi ve barış dili kupkurudur.”

Deniz Yücel, haddini, hududunu ve edebini bilmelidir.

MILLIYETCI HAREKET PARTİSİNİN LİDERİ SAYIN DEVLET BAHÇELİ, SİYASİ HAYATININ TAMAMINDA TÜRK MİLLETİNİN VE ÜLKEMİZİN MENFAATLERİNİ GÖZETMİŞTİR

Milliyetçi Hareket Partisi ve onun şerefli mensuplarıyla birlikte hayatını Türk milletine ve ülkesine adayan kıymetli liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, hiç bir zaman oy kaygısıyla, küçük hesaplarla siyaset yapmamıştır. Dahası Türk milliyetçileri, tarihin her döneminde özveriyle ve gerekirse kendi canlarını bile hiçe sayarak ülkülerimiz yolunda tarihe damga vurmuşlardır.

Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, son grup konuşmasında “Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş, arkadaşlar, aziz milletim, vatan tehdit altındayken, milli güvenlik duvarlarımız hain akınlarla sallanıyorken, oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma ve aşağılanma halidir. Böyle bir şeyi de tamamen reddediyoruz.” diyerek bu samimiyetini tüm açıklığıyla göstermiştir.

Milliyetçi Hareket Partisinin lideri Sayın Devlet Bahçeli, siyasi hayatının tamamında Türk milletinin ve ülkemizin menfaatlerini gözetmiş, bu sırada teröre ve teröriste hiçbir zaman taviz vermemiştir. Sayın Bahçeli’nin ve Türk milliyetçilerinin tavrı bu konuda nettir; “Önce ülkem ve milletim” diyen bu anlayış aynı zamanda ülkemizi uzun vadedeki risk ve tehditlere karşı da koruma arzusuyla stratejik değerlendirmelerde bulunmakta ve buna uygun politikaları yol haritası olarak milletimizle paylaşmaktadır. MHP, terörle mücadelenin de terörü yok edecek politikaların da merkezi olmuştur. Bu gerçekleri, seçildikleri belediyeleri gerçek hizmetlerini bırakarak konser, çorba ve lokanta belediyeciliğine gömülenlerin, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması sonrası DEM ile tek yumurta ikizine dönüşen CHP’nin ve genel merkezlerini belediye ilişkileri üzerinden tasarlayan siyasi partilerin hafsalasının almaması gayet doğaldır.”

Deniz Yücel ne demişti?

Yücel önceki gün parti genel merkezinde Bahçeli'yi hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yıllarca milliyetçi seçmeni sömürerek siyasi ömrünü sürdüren Bahçeli, Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilebilmesi için terörist başından medet umacak kadar alçalmıştır. Gazi Meclisimize herhangi bir saygısızlığa ve şehit analarımızın yüreğini acıtacak bir hamleye asla izin vermeyiz. Buradan MHP Genel Başkanı'na seslenelim. Bir an önce şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini acıtacak, o meşum ve menfur hayalinizden vazgeçin ve İmralı'dan medet ummayın. CHP, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiç bir eylemin ve düzenlemenin tarafı olmayacaktır."