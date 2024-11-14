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Antalya'da bir evde ölü bulunan İran uyruklu 3 kardeşin cenazeleri teslim alınmadı

Antalya'da bir evde ölü bulunan İran uyruklu 3 kardeşin cenazeleri teslim alınmadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde ölü bulunan 3 İran uyruklu kardeşin cenazeleri teslim alınmadı.

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Valilik açıklamasına göre, Güzeloba Mahallesi'nde bir apartmanın 8'inci katındaki dairenin kapı ve pencerelerinin koli bandıyla kapatılmasının ardından odanın ortasındaki tepside yanan kömürden çıkan gazdan zehirlendikleri anlaşılan 3 kardeşin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ölü bulunan kardeşler Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian'ın (23) cenazelerini almaya gelen olmadı.

Anne ve babalarının hayatta olmadığı öğrenilen 3 kardeşin cenazelerinin teslimi için ablalarıyla irtibat kuruldu.

Ablanın Türkiye'ye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine aile dostu İranlı Emrullah Asari, "Ailesiyle görüştüm fakat bana gelemeyeceklerini söylediler. Kendileri gelmedikleri için ben de bu cenazeleri kabul edemem." dedi.

Cenazelerin teslim alınmaması halinde yasal sürenin geçirilmesinin ardından, kardeşlerin yetkililerce Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olay: Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekiplerin eve girmesi üzerine 3 İran uyruklu kardeşin bir odada cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Yapılan incelemelerde ikametgahın kapı ve pencerelerinin koli bandıyla kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanmış kömürler olduğu görülmüş, ayrıca odada Farsça yazılmış 9 sayfalık yazı bulunmuştu.

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