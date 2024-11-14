MHP Milletvekili Halil Öztürk'ten fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerine kadro için kanun teklifi

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticilerine kadro için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

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Uzun süredir Diyanet bünyesinde çalışan fahri (geçici) öğreticiler, kadroya geçmeyi bekliyor.

Sayıları 25 bini bulan fahri Kur’an kursu hocaları kendilerine verilen kadro sözünün bir an önce tutulmasını beklerken maddi ve manevi sıkıntılar yaşıyor.

Hayatlarını çocuklara Kuran-ı Kerim öğretmek, İslam'ın emir ve yasaklarını aşılamak için adayan fahri Kur’an Kursu öğreticileri, kendileriyle aynı görevi yapanlarla haklarının eşit olmamasından yakınıyor.

2018 yılında verilen kadro sözünün tutulmasını bekleyen fahri Kur'an kursu öğreticileri; İHL, önlisans veya lisans ilahiyat fakültesi mezunu KPSS + DHBT sınavlarından en az 60 puan alıp mülakata hak kazanan, mülakatı da geçerek göreve gelen Diyanet personelleri olduklarını belirtiyor.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, mağduriyetin giderilmesi adına TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Kadro talebi

Meclis'e sunulan bu kanun teklifi, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur’an kurslarında fahri (geçici) olarak ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 01.01.2011 tarihinden sonra fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında Kur'an kursu öğreticiliği yapanlardan en az üç eğitim öğretim yılı görev yapmış olanların, yapılacak sınavda başanlı olmak şartıyla, fahri (geçici) Kur'an kursu öğreticisi olarak halen görevde olup olmama şartına bakılmadan sadece SGK prim günleri taban alınarak ilgili kadrolara atanmaları ve bu kapsamda yıllardır oluşan mağduriyetin giderilmesi öngörülmelidir.

MADDE 2-Yürürlükmaddesidir.

MADDE 3-Yürütmemaddesidir.