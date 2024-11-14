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Libya Müftüsü, Suudi Arabistan'daki zirveyi eleştirdi: Dağ fare doğurdu

Libya Müftüsü, Suudi Arabistan'daki zirveyi eleştirdi: Dağ fare doğurdu

Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sonuç bildirgesini "Dağ çalkalandı ve bir fare doğurdu." diyerek eleştirdi.

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 Libya Müftüsü el-Gıryani, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ele alındığı 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen zirvenin sonuç bildirgesinin Müslümanlar ve mazlumlar için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Zirveden boş bir sonuç çıktığını dile getiren Gıryani, "Dağ çalkalandı ve bir fare doğurdu. Hayal kırıklığı... Bu atasözü sefil bir başarısızlığı ifade eder. Bulutların üzerine yükselen büyük, muhteşem bir dağ yarılıyor ve içinden bir fare düşüyor. Bu hafta Riyad'daki İslam dünyası zirvesinde yaşananlar budur." ifadelerini kullandı.

Arap ve İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve beşeri gücünün 3'te birine sahip olduğuna dikkati çeken Gıryani, Riyad'daki zirveden yalnızca "kınama" çıkmasını eleştirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi düzenlenmişti.

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