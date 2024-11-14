Talisca'nın kulübünden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde adı geçen Anderson Talisca için Al-Nassr kulübünden açıklama yapıldı. Suudi basınında yer alan habere göre, Al-Nassr yetkilileri, Talisca için resmi bir teklif almadıklarını belirtti.

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Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve Galatasaray’ın 5 puan arkasında yer alan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken adı son zamanlarda anılan yıldız isim için kulübünden açıklama geldi.

“Bize teklif gelmedi”

Adı son zamanlarda sıklıkla sarı-lacivertlilerle anılan Anderson Talisca için kulübü Al-Nassr’dan açıklama geldi.

Suudi Arabistan basınından Al-Youm’un haberine göre Al-Nassr yetkilileri yaptıkları açıklamada herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.

İşte o açıklamada:

“Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı.”