Talisca'nın kulübünden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde adı geçen Anderson Talisca için Al-Nassr kulübünden açıklama yapıldı. Suudi basınında yer alan habere göre, Al-Nassr yetkilileri, Talisca için resmi bir teklif almadıklarını belirtti.Abone ol
Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve Galatasaray’ın 5 puan arkasında yer alan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken adı son zamanlarda anılan yıldız isim için kulübünden açıklama geldi.
“Bize teklif gelmedi”
Adı son zamanlarda sıklıkla sarı-lacivertlilerle anılan Anderson Talisca için kulübü Al-Nassr’dan açıklama geldi.
Suudi Arabistan basınından Al-Youm’un haberine göre Al-Nassr yetkilileri yaptıkları açıklamada herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.
İşte o açıklamada:
“Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı.”