BIST 9.420
DOLAR 34,34
EURO 36,37
ALTIN 2.842,82
HABER /  EKONOMİ

Borsa günü 9.420,42 puanla kapattı

Borsa günü 9.420,42 puanla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı.

Abone ol

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 88,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,09 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, gelecek dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesiyle yön arayışı devam ederken, gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Japonya ve İngiltere'de büyüme ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den F-35'lere karşı zafer! Dış basın yazdı
Türkiye'den F-35'lere karşı zafer! Dış basın yazdı
Trabzonspor, Ukraynalı yıldızdan vazgeçmiyor
Trabzonspor, Ukraynalı yıldızdan vazgeçmiyor
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
Sancaktepe'de İETT otobüsünün çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Sancaktepe'de İETT otobüsünün çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi
MHP Milletvekili Halil Öztürk'ten fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerine kadro için kanun teklifi
MHP Milletvekili Halil Öztürk'ten fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerine kadro için kanun teklifi
Trump'ın zaferi uzay macerası için ne anlama geliyor?
Trump'ın zaferi uzay macerası için ne anlama geliyor?
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 960 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 960 bin liraya yükseldi
MHP'li Yurdakul'dan CHP Sözcüsü Yücel'e sert tepki: Haddini hududunu edebini bil
MHP'li Yurdakul'dan CHP Sözcüsü Yücel'e sert tepki: Haddini hududunu edebini bil
Antalya'da bir evde ölü bulunan İran uyruklu 3 kardeşin cenazeleri teslim alınmadı
Antalya'da bir evde ölü bulunan İran uyruklu 3 kardeşin cenazeleri teslim alınmadı
MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' mesajı
MHP'den üçüncü 'Vakit tamam' mesajı
Rojin Kabaiş hakkında yeni gelişme! Otopsi raporu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş hakkında yeni gelişme! Otopsi raporu ortaya çıktı