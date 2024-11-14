Brezilya'da peş peşe 2 patlama!

Brazilya'da Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlamalar meydana geldi. Patlamaların intihar saldırısı olduğu açıklandı. İlk incelemelere göre, patlayıcılardan biri bir heykelin içine yerleştirilmiş ve infilak sonucu fail hayatını kaybetmiştir.Abone ol
Brezilya'da Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınında 2 patlama sesi duyuldu.
Yetkililerden yapılan açıklamada, başkent Brazilya'daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğunu bildirildi.
Yapılan ilk incelemeler sonucunda 1'inci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü belirtildi.