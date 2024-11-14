BIST 9.420
DOLAR 34,34
EURO 36,37
ALTIN 2.842,82
HABER /  DÜNYA

Brezilya'da peş peşe 2 patlama!

Brezilya'da peş peşe 2 patlama!

Brazilya'da Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlamalar meydana geldi. Patlamaların intihar saldırısı olduğu açıklandı. İlk incelemelere göre, patlayıcılardan biri bir heykelin içine yerleştirilmiş ve infilak sonucu fail hayatını kaybetmiştir.

Abone ol

Brezilya'da Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınında 2 patlama sesi duyuldu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, başkent Brazilya'daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğunu bildirildi.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda 1'inci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Talisca'nın kulübünden transfer açıklaması
Talisca'nın kulübünden transfer açıklaması
Borsa günü 9.420,42 puanla kapattı
Borsa günü 9.420,42 puanla kapattı
Türkiye'den F-35'lere karşı zafer! Dış basın yazdı
Türkiye'den F-35'lere karşı zafer! Dış basın yazdı
Trabzonspor, Ukraynalı yıldızdan vazgeçmiyor
Trabzonspor, Ukraynalı yıldızdan vazgeçmiyor
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
Sancaktepe'de İETT otobüsünün çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Sancaktepe'de İETT otobüsünün çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi
MHP Milletvekili Halil Öztürk'ten fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerine kadro için kanun teklifi
MHP Milletvekili Halil Öztürk'ten fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerine kadro için kanun teklifi
Trump'ın zaferi uzay macerası için ne anlama geliyor?
Trump'ın zaferi uzay macerası için ne anlama geliyor?
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 960 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 960 bin liraya yükseldi
MHP'li Yurdakul'dan CHP Sözcüsü Yücel'e sert tepki: Haddini hududunu edebini bil
MHP'li Yurdakul'dan CHP Sözcüsü Yücel'e sert tepki: Haddini hududunu edebini bil
Antalya'da bir evde ölü bulunan İran uyruklu 3 kardeşin cenazeleri teslim alınmadı
Antalya'da bir evde ölü bulunan İran uyruklu 3 kardeşin cenazeleri teslim alınmadı