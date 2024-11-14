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Dev petrol platformu İstanbul Boğazı geçişini tamamladı

Dev petrol platformu İstanbul Boğazı geçişini tamamladı

İspanya'dan Romanya'ya giden dev petrol platformu, İstanbul Boğazı geçişini tamamladı.

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120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabahın erken saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Geçişleri sırasında ayaklarına su alarak batırma işlemi yapan ve yüksekliğini ayarlayan platform, köprü geçişlerini tamamlamasının ardından Karadeniz'e açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sondaj gemisinin, Çanakkale ve İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerinin koordinasyonunda, kılavuz kaptanlar, KEGM-5 botu ve Nene Hatun acil müdahale gemisi ile Türkeli, Kurtarma-4, Kurtarma-7, Kurtarma-8, Kurtarma-11, Kurtarma-12, Kurtarma-14, Kurtarma-16, Kurtarma-17, Kurtarma-18 römorkörleri refakatinde Çanakkale ve İstanbul boğazları geçişini emniyetle tamamladığı öğrenildi.

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