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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakallarını kesti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakallarını kesti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, imaj değişikliğine gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paşinyan yayınladığı videoyla sakallarını kestiğini duyurdu.

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Nikol Paşinyan, bu kez tarz değişikliği yaptı. Nikol Paşinyan, imaj değişikliğine gittiği sosyal medya anları hesabından paylaştı.

SAKALLARINI KESTİ

Elinde havluyla banyodan çıktığı görülen Paşinyan'ın sakallarını kestiği görüldü. Paşinyan videonun altına "Merhaba büyüğüm" yazdı.

6 YIL SONRA KESTİ

Paşinyan'ın 2018 yılında dönemin Başbakanı Sarkisyan'ın istifasının ardından kendisini iktidara getiren protestolar sırasında sakal bırakmaya başladığı da öğrenildi. Paşinyan'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.

SAKALLI PAŞİNYAN'IN İKTİDARA GELİŞİ

Nikol Paşinyan, 2018'de dönemin iktidarına karşı ülke genelinde artan yolsuzluk ve siyasi yozlaşmanın sonlandırılması ve daha demokratik bir ülke talebiyle başlayan geniş çaplı protestoların lideri olarak öne çıkmıştı.

Aynı yılın sonunda yapılan seçimlerde liderlik ettiği blok ezici bir üstünlük kurarak yüzde 70,4 oy almış ve Paşinyan meclis tarafından başbakan seçilmişti.

Paşinyan'ın en büyük vaadi geçmiş yönetimlerin hatalarını tekrarlamamaktı. Paşinyan, halka kronikleşen yolsuzlukla mücadelede kararlı olma sözü vermiş ve Ermenistan’ı daha şeffaf bir ülke haline getireceğini iddia etmişti.

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