Hakan Çalhanoğlu'na bir dünya devi daha talip oldu

Dünyanın sayılı orta saha futbolcuları arasında gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun adı Bayern Münih ile anılıyordu. Inter forması giyen milli futbolcuya bir dünya devinin daha talip olduğu iddia edildi.

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Inter'de gösterdiği performans büyük beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu için iki dünya devi karşı karşıya geldi.

Bayern Münih ve Manchester City talip oldu

Bayern Münih ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu'na Manchester City'nin de talip olduğu iddia edildi.

Rodri'nin yerine istiyorlar

Rodri'nin sezonu kapatması ve peş peşe kaybedilen puanların ardından Pep Guaridola'nın orta sahayı güçlendirmek için transfer istediği belirtildi.

Kevin de Bruyne'nin de takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu ifade edilirken, Todofichajes'te yer alan haberde Hakan Çalhanoğlu'nun İngiliz ekibi için biçilmiş kaftan olduğu vurgulandı.

Inter 45 milyon Euro istiyor

Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 45 milyon euro istediği ve bu rakamı Manchester City'nin çok rahat karşılayabileceği aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 12 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı yaptı.

KAYNAK: NTV SPOR