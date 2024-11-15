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Arjantin'de Milei hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Kirchner'in emeklilik maaşını kesti

Arjantin'de Milei hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Kirchner'in emeklilik maaşını kesti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin hükümeti, yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası alan eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in emekli maaşını kesme kararı aldı.

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Ulusal basında yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Manuel Adorni, Fernandez'in iki ayrı emekli maaşı aldığını ve bunun devlete maliyetinin 21 bin 800 dolar olduğunu belirtti.

Adorni, Fernandez'in yolsuzluk davasında suçlu bulunması nedeniyle bu kararın alındığını ifade ederek, eski cumhurbaşkanının emeklilik ve dul maaşının kesileceğini söyledi.

Fernandez'in sosyal güvenlik sisteminden yaralanmaya devam edeceğini aktaran Adorni, "Dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş bir başkana emekli maaşı ödenmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Milei hükümetinin yolsuzluktan hüküm giymiş ve Arjantin halkının onurunu zedelemiş hiçbir kişiye kamu fonu sağlanmayacağını vurgulayan Adorni, kararın ülke yasalarına uygun olarak alındığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner hakkında, yolsuzluk davasında 7 Aralık 2022'de verilen 6 yıl hapis cezası ve kalıcı kamu görevinden men kararı, Yüksek Mahkeme tarafından onanmıştı.

Ülkeyi 2007-2015 yılları arasında yöneten Kirchner, "Yollar İdaresi Davası" olarak bilinen ve kamu ihalelerinde yolsuzluk yapmaktan aldığı 6 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından karara tepki göstermişti.

Başkent Buenos Aires'e bağlı Moreno kasabasında kadınlarla bir araya gelen Kirchner, bu cezanın kendisine kadın olduğu için verildiğini savunmuştu.

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