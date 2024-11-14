Wanda Nara'dan sosyal medyayı sallayan haberlerle ilgili açıklama

Mauro Icardi ile şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilen Wanda Nara, sosyal medyadan açıklama yaparak, medyadan çocuklarıyla ilgili haber yapmaktan kaçınmasını ve nafaka konusundaki iddialara yer vermemesini istedi.

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Arjantin'de Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evde şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Yaşananlar sonrası Wanda Nara'nın Icardi hakkında yasal işlem başlattığı öne sürülmüştü.

Wanda Nara söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Medyadan söz konusu iddialarla ilgili haber yapmamasını talep eden Wanda Nara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Medyanın dün evimde meydana geldiği iddia edilen olaylar ile ilgili, beş çocuğumla ilgili haber yapmaktan kaçınmasını ayrıca küçük kızlarım için ödenecek nafakanın miktarına ilişkin iddialarda bulunmamasını talep ederim."