BIST 9.420
DOLAR 34,51
EURO 36,32
ALTIN 2.830,82
HABER /  MAGAZİN

Wanda Nara'dan sosyal medyayı sallayan haberlerle ilgili açıklama

Wanda Nara'dan sosyal medyayı sallayan haberlerle ilgili açıklama

Mauro Icardi ile şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilen Wanda Nara, sosyal medyadan açıklama yaparak, medyadan çocuklarıyla ilgili haber yapmaktan kaçınmasını ve nafaka konusundaki iddialara yer vermemesini istedi.

Abone ol

Arjantin'de Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evde şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Yaşananlar sonrası Wanda Nara'nın Icardi hakkında yasal işlem başlattığı öne sürülmüştü.

Wanda Nara söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Medyadan söz konusu iddialarla ilgili haber yapmamasını talep eden Wanda Nara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Medyanın dün evimde meydana geldiği iddia edilen olaylar ile ilgili, beş çocuğumla ilgili haber yapmaktan kaçınmasını ayrıca küçük kızlarım için ödenecek nafakanın miktarına ilişkin iddialarda bulunmamasını talep ederim."

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den 'sınavsız üniversite' teklifi
MHP'den 'sınavsız üniversite' teklifi
Abdullah Gül: İsrail'in vadedilmiş topraklar iddiasını önemsemiyorum
Abdullah Gül: İsrail'in vadedilmiş topraklar iddiasını önemsemiyorum
Ahmet Davutoğlu: Suriye sorununu bana yıkamazsınız
Ahmet Davutoğlu: Suriye sorununu bana yıkamazsınız
Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye onay verdi
Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye onay verdi
İstanbul'da yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
İstanbul'da yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Dev petrol platformu İstanbul Boğazı geçişini tamamladı
Dev petrol platformu İstanbul Boğazı geçişini tamamladı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakallarını kesti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakallarını kesti
Hakan Çalhanoğlu'na bir dünya devi daha talip oldu
Hakan Çalhanoğlu'na bir dünya devi daha talip oldu
Icardi gözaltına mı alındı? Galatasaray'dan açıklama
Icardi gözaltına mı alındı? Galatasaray'dan açıklama
Seçil Erzan'dan çarpıcı mektup: Para verenler tefecidir!
Seçil Erzan'dan çarpıcı mektup: Para verenler tefecidir!
İstanbul'da yol kapatıp ateş yakan 6 terör şüphelisi tutuklandı
İstanbul'da yol kapatıp ateş yakan 6 terör şüphelisi tutuklandı
Libya Müftüsü, Suudi Arabistan'daki zirveyi eleştirdi: Dağ fare doğurdu
Libya Müftüsü, Suudi Arabistan'daki zirveyi eleştirdi: Dağ fare doğurdu