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Öcalan'a evimde kahvaltı vermezsem adam değilim sözü! İsmail Saymaz'dan Mehmet Uçum'a yanıt

Öcalan'a evimde kahvaltı vermezsem adam değilim sözü! İsmail Saymaz'dan Mehmet Uçum'a yanıt

Yazar İsmail Saymaz, Erzurumlu bir vatandaşın "PKK tasfiye edilsin Öcalan ile evimde kahvaltı yapmazsam adam değilim" dediğini söylelen Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'un akıllara ziyan rivayet uydurmakla suçladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” açıklamasının yankıları sürüyor.

Çağrısının arkasında olduğunu söyleyen Bahçeli, muhalefetin hedefi oldu.

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az önce konuşkum" programına konuk olan Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum, Bahçeli'ye destek çıktı.

"Kahvaltı vermezsem adam değilim"

Akil İnsanlar Heyeti'nde görevliyken başından geçen bir örneği anlatan Uçum, "Somut bir örnek vereyim. Doğu Anadolu grubunda çalışıyordum. Erzurum'da bir şehit yakını 'terör bitsin terör örgütü tamamen tasfiye edilsin bırakın Öcalan'ın serbest bırakılmasını evimde adama kahvaltı vermezsem adam değilim' dedi. Buna ne diyeceksin. Bakın toplumun sağduyusuyla derinliğiyle oynamayın" ifadelerini kullandı.

"Akıllara ziyan bir rivayet uyduruyor"

Yazar İsmail Saymaz, Uçum'un verdiği örneğe tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum, Bahçeli’nin İmralı teklifini mazur göstermek için akıllara ziyan bir rivayet uyduruyor. PKK silah bırakırsa Apo’ya evinde kahvaltı vereceğini söyleyen Erzurumlu şehit yakını kimmiş, çok merak ediyorum." diye yazdı.

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