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Beşiktaş'ta İsrail konsolosluğu yakınında pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta İsrail konsolosluğu yakınında pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

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Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli İsrail Konsolosluğu yakınlarına gelince pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplere bir süre direnen şüpheli, bölgeye gelen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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