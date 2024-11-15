Mansur Yavaş'tan Yusuf Tekin'e sert yanıt: Bari gölge etmeyin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "CHP'li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce" sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin öğrencilere verdiği destekleri anlatarak yanıt verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili sözleri Mansur Yavaş'ı çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, Tekin'e çok sert yanıt verdi.

CHP milletvekilleri, komisyon çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e öğrencilerin çektiği beslenme sıkıntısını hatırlatarak, "Sayın Bakan öğrencilere dağıtamadığınız kumanyayı getirdik" dedi.

Bu tepkinin üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gülümseyerek "CHP'li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce" yanıtını verdi.

MANSUR YAVAŞ'DAN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Bakan Tekin'in bu tavrına sosyal medya hesabından sert yanıt verdi.

"Toplu hücum devam ediyor" diyen Yavaş, Tekin'i de etiketleyerek şu ifadeleri kullandı;

Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin "CHP'li belediyeler konsere harcadığı paraları getirsin, verelim." demiş. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan uygulamalarımız ve projelerimiz ile tüm dünyaya örnek oluyoruz.

Bir kaçını sıralayalım da belki siz de örnek almak istersiniz.

KIRTASİYE DESTEĞİ: Her yıl ortalama 160 BİN öğrencimize toplam 254 MİLYON 648 BİN 650 TL

OKUL SERVİSİ DESTEĞİ: İlkokul çağında okullarına servis ile giden 9 BİN 780 çocuğumuzun servis ücretlerini ödüyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 135 MİLYON 402 BİN 271

ABONMAN DESTEĞİ: Orta okul ve lise çağındaki yaklaşık 50 BİN çocuğumuz için aylık düzenli olarak 100 biniş Abonman desteği sağlıyoruz.

KANTİN DESTEĞİ: İlkokula giden 18 BİN 876 çocuğumuza her ay düzenli olarak kantin desteği yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 112 MİLYON 672 BİN 860 TL

SINAV DESTEĞİ: YKS, KPSS, LGS gibi sınavlar için 50 BİN 697 öğrencimize yol ve yemek paraları ile birlikte bu güne kadar toplam 18 MİLYON 812 BİN TL ödeme yaptık.

Okulların önünde öğrencilerimize çorba dağıtmak istiyoruz, bazı okullar İZİN VERMİYOR!

Okullarda hijyen sorunu var temizlemek istiyoruz; YAPTIRMIYORSUNUZ!

Cumhuriyetimizin en büyük fazileti olan fırsat eşitliğini yaratamamışsınız, fırsat eşitliği adına sosyal destek alan ailelere destek oluyoruz. Bari GÖLGE ETMEYİN, ENGEL OLMAYIN, KARALAMAYIN.