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Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren koca tutuklandı

Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren koca tutuklandı

Kırklareli'nde 64 yaşındaki bir kişi eşini baltayla öldürdü. Cinayetin ardından polise giderek suçunu itiraf eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kırklareli'nde dün meydana gelen olayda, Recep Çetin (64) İl Emniyet Müdürlüğüne gidip polise teslim olarak eşi Aysel Çetin'i (58) öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polisler, Aysel Çetin'in başına aldığı darbeyle hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlı Recep Çetin'in (64) cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.

Zanlının savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.

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