Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış finansmana erişim iyileşiyor. TL'ye talep artıyor." dedi. Hizmet enflasyonunda ataletin yüksek seyrettiğini belirten Şimşek, fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. Bakan Şimşek, kamuda fiyat ayarlamalarının enflasyon hedefiyle uyumlu olacağını işaret etti. Yapısal reformlara hız vereceklerini belirten Şimşek, "Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yaptı.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Uyguladığımız programla dış kırılganlıkların azaltılması ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesinde önemli mesafe katettik.

İlave rezerv birikimini sağlamak ve dış borç sürdürülebilirliğini güçlendirmek için cari açığın milli gelire oranını yüzde 2'nin altında tutmayı hedefliyoruz. Dış finansmana erişim iyileşiyor. TL'ye talep artıyor, rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor.

2023 Mayıs'a göre swap hariç net rezerv 106 milyar artmıştır. Bu artışın yaklaşık yüzde 75'i yurt içi portföy tercihlerinden kaynaklanmıştır.

Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor.

Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz. Büyümedeki dengelenme öngörülerimiz doğrultusunda devam ediyor.

Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz. Kamu maliyesi alanındaki kamu ihale reformu taslağı ve KİT yönetişim reformuna ilişkin çalışmalarımızı parti grubumuza sunduk.

Gelir politikalarında hedefimiz vergi adaletini daha da güçlendirmek ve dolaysız vergilerin payını artırmak.

Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlıyız. Fiyat istikrarının sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracal tüm alanlarda yapısal reformlara hız vereceğiz."