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Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama

Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Serdar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er depreme ilişkin açıklamada bulundu.

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Malatya'da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10,46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem başta Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklamasında "Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Serdar Yavuz, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise "Malatya / Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

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