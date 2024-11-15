İşler yolunda gitmedi! Acun Ilıcalı'nın kanalı devredildi, 30 milyon euro ödemişti
Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu televizyon kanalı, sürpriz bir karar ile devredildi. Kanalın yeni sahipleri ise merak konusu oldu.
Türkiye'de en çok izlenen programların yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı İsviçre merkezli Highlight Communications'ın olan Sport1 kanalının yüzde 50’sini 30 milyon Euro karşılığında almıştı. Şirketin diğer yüzde 50’sini ise Medien AG satın almıştı.
Patronlar Dünyası'nın Alman haber siteleri meedia.de ve teltarif.de’den derlediği habere göre Acun Ilıcalı’nın ortaklık kurduğu kanal, izleyenlerin isteklerini karşılayamadığı için devredildi.
Buna göre daha fazla dijital platformlara odaklanma kararı alan Sport1 ve eSPORTS1 kanalı, Sportdigital1+ ve eSportsONE olarak yayın hayatına devam edecek.
Kanalların Sportdigital TV Sende ve Productions GmbH'ye satıldığı haberde belirtildi. Sportdigital TV Sende- ve Productions GmbH Genel Müdürü Gisbert Wundram yeni yapılanma süreci ile ilgili şunları söyledi: