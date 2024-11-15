BIST 9.464
DOLAR 34,43
EURO 36,44
ALTIN 2.842,63
HABER /  GÜNCEL

Naci Görür'den korkutan uyarı! Büyük deprem üretme potansiyeli var!

Naci Görür'den korkutan uyarı! Büyük deprem üretme potansiyeli var!

Malatya 4.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı. AFAD ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk açıklamalarında bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığını kaydetti. Deprem bilimci Naci Görür ise korkutan deprem sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte Görür’ün son dakika deprem açıklamaları… 

Abone ol

AFAD verilerine göre Malatya’da saat 10.46’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden oldu. Yetkililer bölgede herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Deprem bilimci Naci Görür Malatya depremi sonrası sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Depremin meydana geldiği fay hattına işaret eden Görür, “Büyük deprem üretme potansiyeli var” dedi. 

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4,9 deprem; Çardak ile Malatya Faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay zonuna daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin."

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan 'Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi' yıl dönümü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi' yıl dönümü paylaşımı
TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! Noterlerde yeni dönem başlıyor
TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! Noterlerde yeni dönem başlıyor
 Erdoğan'dan KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü için mesaj
 Erdoğan'dan KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü için mesaj
Seçil Erzan davasında sürpriz gelişme!
Seçil Erzan davasında sürpriz gelişme!
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi
A Milli Futbol Takımı'nda bir futbolcu daha aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda bir futbolcu daha aday kadrodan çıkarıldı
Denizli'de 8 yaşındaki çocuğun talihsiz ölümü
Denizli'de 8 yaşındaki çocuğun talihsiz ölümü
Allianz Türkiye, Sardis'ten 9 ödül kazandı
Allianz Türkiye, Sardis'ten 9 ödül kazandı
Bellona, Irak'ta yeni mağaza açtı
Bellona, Irak'ta yeni mağaza açtı
FETÖ'nün Kocaeli'deki sözde "ilk, ortaokul ve lise mesulü" İstanbul'da yakalandı
FETÖ'nün Kocaeli'deki sözde "ilk, ortaokul ve lise mesulü" İstanbul'da yakalandı
Esenyurt'ta fabrika yangını! Çalışanlar tahliye edildi
Esenyurt'ta fabrika yangını! Çalışanlar tahliye edildi
Sektör temsilcileri yanıtladı: Yumurtada fiyat artışının sebebi ne?
Sektör temsilcileri yanıtladı: Yumurtada fiyat artışının sebebi ne?