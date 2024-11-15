Seçil Erzan davasında sürpriz gelişme!

Spor dünyasından ünlü isimleri 'gizli fon' yöntemiyle dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan, bugünkü duruşma öncesi mahkemeye 27 sayfalık bir mektup yollamıştı. Mahkeme öncesi davaya yönelik gelişmeler hız kazanırken; yeni bir gelişmeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı da davaya taraf oldu.

Abone ol

Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Davanın altıncı duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülecek.

Mahkeme öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığının da davaya taraf olarak katılacağı öğrenildi.

Erzan dava öncesi dikkat çekici bir adım atarak, mahkeme başkanına mektup yazdı. Davanın kilit ismi, dosyada adı geçen tüm isimleri tefeci ilan etti. Ayrıca Erzan, Erzan, darp ve eziyet gördüğünü, kendisinden zorla faizin faizini alıp zenginleşen kişilerin şikayetçi olduğunu belirtti.

Erzan, Fatih Terim'le çalıştığını; ancak Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Buse Terim'e kendisinin gidip yüksek kâr vaadiyle para istemediğini öne sürdü.

Erzan, Turan'ı ise şöyle suçladı; "Yıllarca mevduat için aradığımı ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra benimle çalışmak istemesi, gayrimenkullerini satıp borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır."

"Günlük 100 bin dolar talep etti"

358 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan, mektubu el yazısıyla kaleme aldı.

Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'yı da hedef alan Erzan, "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar talep etti" dedi.