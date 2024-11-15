A Milli Futbol Takımı'nda bir futbolcu daha aday kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu aday kadrodan çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu'nun yarın Kayseri'de Galler, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi.