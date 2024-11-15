Allianz Türkiye, Sardis'ten 9 ödül kazandı

Allianz Türkiye, finans ekosistemindeki yenilik ve pazarlama başarılarını ödüllendiren Sardis Ödülleri'nde 9 ödüle layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden ürün ve hizmetlerine uzanan farklı çalışmalarıyla, finans dünyasının yenilikçi ve yaratıcı projelerini ödüllendiren Sardis Ödülleri 2024'ten 9 ödül aldı.

Sürdürülebilir değer yaratma modeli kapsamında, toplumun iyiliği için gelecek nesilleri cesaretlendirmek amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Allianz Türkiye'nin iki önemli projesi Sardis tarafından ödüllendirildi.

Allianz Türkiye'nin yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarının yaşam boyu destekçisi olma hedefiyle, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı ile hayata geçirdiği "Bir Kız Gelecek" programı, "Pozitif Sosyal Etki" kategorisinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ödülünü kazandı.

Bir Kız Gelecek programının reklam filmi de "Yaratıcılık" kategorisinde "En İyi Kampanya Filmi" ödülünün sahibi oldu. "Bir Kız Gelecek" programı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kız çocuklarının da dahil olduğu yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki koruncukların haklarının bilincinde, özgüvenli, değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını destekliyor.

Şirket, paralimpik milli yüzücü ve dünya yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı, Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel'in ana sponsorluğunu üstlenerek yürüttüğü "Umudun Şampiyonları" projesi ile "Pozitif Sosyal Etki" kategorisinde "Sponsorluk", "Yaratıcılık" kategorisinde ise "En İyi Yaratıcı Ünlü Kullanımı" ödülüne layık görüldü.

Allianz Türkiye, genç ve yaratıcı girişimcileri desteklemek amacıyla yürüttüğü HackZone programıyla Girişimcilik kategorisinde En Yenilikçi Hızlandırma ve Kuluçka Programları ödülünü alırken, Allianz'ım mobil uygulaması ile Pazarlama ve Satış Stratejileri kategorisinde "En İyi Mobil Uygulama" ödülünü, birçok farklı alandan bilgilerin yer aldığı "Seninle Güzel Blog"u ile "En İyi Web site/Mikrosite" ödülünü kazandı.

Allianz Türkiye, çocuklu aileler için tamamlayıcı sağlık sigortası ürünüyle ve yatırım yapmak isteyen müşterilerine rehberlik eden Allianz Yatırım Komitesi Fon Önerileri ile "Bireysel Emeklilik", "Sigorta Şirketleri", "Portföy Yönetimi ve Yatırım Şirketleri" kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.