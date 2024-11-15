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Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına alarmı

Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına uyarısı yaptı. Rüzgarın 6-8 kuvvetinde eseceği belirtildi.

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Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgar, 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde olacak. Ege Denizi'nin kuzeyinde ise fırtına, yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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