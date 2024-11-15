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İstanbul Valiliği ve İTO düğmeye bastı: 3 bölgede fiyatları değiştiriyor

İstanbul Valiliği ve İTO düğmeye bastı: 3 bölgede fiyatları değiştiriyor

Vale hizmeti İstanbul'un popüler semtlerinde bulunuyor. Son dönemde fiyatları tartışmalı olan vale ücretleri için İstanbul Valiliği'nden müdahale geldi. Valilik kararı ile İTO tarafından hazırlanan ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan tarifeyle vale ücretleri değişiyor.

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Bebek, Nişantaşı, Etiler gibi lüks ve eğlence mekanlarının yoğunlukta olduğu yerlerde vale ücretleri artmıştı. 1000 lirayı aşan vale ücretleri nedeniyle vatandaşlar tepki göstermeye başlamışken İstanbul Valiliği'nden müdahale geldi.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, ilgili alanda düzensizliği ortadan kaldırmak amacı ile ilk kez hazırlanan tarife, İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre, azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM’lerde 200-300 TL, hastanelerde 150-200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 TL ve havalimanlarında ise 500 TL olarak belirlendi. Bölge ve işletme türlerine göre belirlenen azami vale ücretleri, İstanbul’un tamamında 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Üç bölgede farklı ücretlendirmelerin yapıldığı da belirtildi. Buna göre;

Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar’ı kapsayan 1. Bölgede AVM’ler için 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 400 TL tavan fiyat uygulanacak.
Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcıları kapsayan 2. Bölge’de ise AVM’lerde azami vale ücreti 250 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 300 TL olacak.

Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli’yi kapsayan 3. Bölge’de de azami vale hizmeti AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde ise 250 TL olacak.

Söz konusu fiyatlar İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak.

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