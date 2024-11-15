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Saadet Partisi genel başkan adayı Arıkan'ın Cumuhuriyet gazetesi ziyareti Akit'i kızdırdı

Saadet Partisi genel başkan adayı Arıkan'ın Cumuhuriyet gazetesi ziyareti Akit'i kızdırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine geçmesi beklenen Mahmut Arıkan'ın Cumhuriyet gazetesi ziyareti Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun tepkisini çekti. Karahasanoğlu'nun eleştiri oklarının hedefindeki bir isim de Karamollaoğlu oldu.

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Saadet Partisi, 24 Kasım Pazar günü Genel Başkan seçimli kongresini yapacak. Kongrede, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve eski Genel Başkanlardan Mustafa Kamalak yarışacak.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, koltuğunu Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan'a bırakacağını öne sürdü.

Karahasanoğlu, yeterli oyu alamayacağını düşünerek Arıkan için kongrenin ertelenmesini sağladığını iddia etti.

"O zaman siz diktatör olmuyor musunuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözlerini hatırlatan yazar, "O zaman siz diktatör olmuyor musunuz, Temel bey" ifadelerini kullandı.

"Saban akşam dindarlara küfreden"

Arıkan'ın Cumhuriyet gazetesi ziyaretini de eleştiren Karahasanoğlu'nun "Saadet Partisi nereye koşuyor" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet gazetesini ziyaret etmiş.. Ve şunları söylemiş.. Söylemedi ise, ziyarette bulunduğu gazeteye sitem etsin, bana değil..

“Medyadaki, gazetenizdeki sıkıntıları da biliyorum. İlkelerinizden taviz verdiğinizde çok daha kolay yapılabilir bu iş ama dik durarak bu ilkeleri muhafaza ediyorsunuz.”

Bu cümle, Akit gazetesinin yetkilisi karşısında edilmiyor.

Sabahtan akşama kadar dindar insanlara. Milli Gençlik Vakfı’na.. Anadolu Gençlik Derneği’ne küfreden, Ensar Vakfı’nı tecavüzcü, İlim Yayma Cemiyeti’ni gericilerin sığınağı gibi gösteren Cumhuriyet gazetesinin yetkilisi karşısında ediyor, Mahmut Arıkan..

Sormam lazım, “Size küfredilmesinden zevk mi alıyorsunuz?” Sormam lazım.. Erbakan hoca için bir defa değil, on defa değil. Yüz defa, bin defa “dolandırıcı” diye yazan Cumhuriyet gazetesine, bu iltifatınızın sebebi nedir?"

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