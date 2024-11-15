Narin cinayetinde yeni gelişme! İşte abi Enes'in kolundaki ısırık izleri
Türkiye'nin haftalardır konuştuğu olayda Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cinayete kurban giden Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi Enes Güran'ın yüzündeki morlukların görüntüleri canlı yayında ilk kez ortaya çıktı. Cinayetin seyrini değiştirebileceği düşünülen bu olayın görüntülerde Enes Güran'ın sağ gözünün altında, elmacık kemiğinde morluk olduğu görüldü.
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın 21 Ağustos günü kaybolması ve 8 Eylül’de cansız bedeni bir dere yatağında bulunması üzerine başlatılan soruşturmada dava süreci hız kesmeden devam ediyor.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan ağabey Enes Güran'ın kamuoyunda uzun süre tartışılan kolundaki ısırık izlerinin fotoğrafı ortaya çıktı.
ISIRIK İZLERİNİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Narin Güran cinayeti davasına ilişkin 7 Kasım'da başlayan duruşmada sanık ve tanıkların savunmaları dinlendi.
Mahkeme heyeti, duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi. Duruşmaya sayılı günler kala dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri davada da delil olarak incelendiği belirtildi.