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İstanbul'da fuhuş operasyonunda 85 mağdur kadın kurtarıldı, 24 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da fuhuş operasyonunda 85 mağdur kadın kurtarıldı, 24 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 85 mağdur kadın kurtarıldı, 24 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonu ve evlerde yerli ve yabancı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 20 erkek ve 18 kadının suça karıştığını tespit eden ekipler, mağdur kadınların kurtarılması, suç delillerine el konulması ve şüphelilerin yakalanması için 22 ilçede belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, masaj salonlarının ve evlerin sahipleri olan 38 şüpheli yakalanırken, 33'ü yabancı 85 mağdur kadın kurtarıldı.

Adreslerdeki aramalarda 56 cep telefonu, 60 sim kart, suçtan elde edildiği değerlendirilen 122 bin 600 lira, 100 dolar, 300 avro, 13 altın bilezik, altın tespih, kuru sıkı tabanca ile kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kurtarılan mağdur kadınlardan yabancı olan 33'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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