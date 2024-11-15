BIST 9.423
DOLAR 34,42
EURO 36,44
ALTIN 2.842,21
HABER /  GÜNCEL

Nurdağı'nda 65 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nurdağı'nda 65 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 65 köy tipi kalıcı konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Abone ol

İlçe merkezindeki afet konutlarının inşası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sürdürülürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan köy evleri inşaatında yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Depremlerde ağır hasar alan Nurdağı ilçesi kırsalındaki 65 haneli Çakmak Mahallesi'nde yeni yapılan evlerin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, 85 yaşındaki Bekir Çınar ve 80 yaşındaki Fehime Karakeçili'nin evinin anahtarlarını teslim ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kaymakam Erciyas, yaptığı açıklamada, ilçedeki toplam hak sahibi sayısının 5 bin 900 olduğunu belirtti.

Kırsalda yapılacak köy evi sayısının 1600 olduğunu, bunlardan 600'ünün tamamlandığını ve 400'ünün ise anahtar tesliminin yapıldığını aktaran Erciyas, "Hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olsun. Planladığımız konutlar, 2025 yılı sonuna kadar bitecek. Tüm hak sahibi vatandaşlarımız bu tarihe kadar yerleşmiş olacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yıldırır da 6 Şubat depremlerinden sonra Nurdağı’nda yaraları sarmaya devam ettiklerini, çalışmalarında kendilerine destek olanlara minnettar olduğunu kaydetti.

Anahtarını teslim alan Reşit-Zekiye Aras çifti, kışı yeni evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşler yolunda gitmedi! Acun Ilıcalı'nın kanalı devredildi, 30 milyon euro ödemişti
Foto Galeri İşler yolunda gitmedi! Acun Ilıcalı'nın kanalı devredildi, 30 milyon euro ödemişti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Opel'in yeni SUV modeli Grandland 2024 Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı
Opel'in yeni SUV modeli Grandland 2024 Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı
 Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni ortaya çıktı
 Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni ortaya çıktı
Saadet Partisi genel başkan adayı Arıkan'ın Cumuhuriyet gazetesi ziyareti Akit'i kızdırdı
Saadet Partisi genel başkan adayı Arıkan'ın Cumuhuriyet gazetesi ziyareti Akit'i kızdırdı
İstanbul Valiliği ve İTO düğmeye bastı: 3 bölgede fiyatları değiştiriyor
İstanbul Valiliği ve İTO düğmeye bastı: 3 bölgede fiyatları değiştiriyor
Hyundai Motor Grubundan üst düzey atamalar
Hyundai Motor Grubundan üst düzey atamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "Şuursuz bir hareket"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "Şuursuz bir hareket"
İspanya'da uyuşturucu örgütleriyle bağlantılı 17 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi
İspanya'da uyuşturucu örgütleriyle bağlantılı 17 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi
Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına alarmı
Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına alarmı
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Bu tünelle 32 virajı ortadan kaldırdık
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Bu tünelle 32 virajı ortadan kaldırdık
Vahşetin böylesi! Biberonla bebeğe tiner içirip öldürdüler
Vahşetin böylesi! Biberonla bebeğe tiner içirip öldürdüler