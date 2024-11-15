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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, "enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği" yaklaşımını kabul etmediklerini, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin, insanlık onuruyla bağdaşacak düzeyde tespit edilmesi gerektiğini bildirdi.

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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısı, Konfederasyon Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, Ankara'da 20 Ekim'de 150 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Emek Buluşması" mitinginin dönüm noktası olduğu ve mitinge katılanların geleceğe dair umut veren bir dayanışma gösterdiği belirtildi.

"Gelir ve vergide adalet sağlanmalı, yaşama şartları iyileştirilmelidir." denilen bildiride, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun, vergide adaletin sağlanmasına yönelik işçi konfederasyonlarının "ortak görüşü"nü desteklediği kaydedildi.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanlarının, TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin grup başkanvekillikleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanını 19-20 Kasım'da ziyaret edecekleri ifade edilen bildiride, Kurul'un bu ziyaret planlamasını olumlu bulduğu ve üç konfederasyonun önerdiği düzenlemelerin bir an önce uygulanmasını talep ettiği belirtildi.

"Asgari ücret tespitinde temel alınması gereken ilkeler önemli"

Asgari ücret konusunda, başta IMF olmak üzere birçok kişi ve kurumun, tutar veya artış oranı açıkladığı hatırlatılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Burada bir algı operasyonu yürütülmekte ve enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret konusunda bir rakam açıklamak yerine tespit yapılırken temel alınması gereken ilkelerin önemli olduğuna ve komisyon çalışmalarında bu ilkelerin savunulması gerektiğine işaret etmektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir."

Bu yıl emekli olacaklar ile 2025'te emekli olacakların aylıklarında oluşacak farkın, hak ve nitelikli iş gücü kaybına yol açacağı belirtilen bildiride, bunun önüne geçilmesi için acilen bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.

Bildiride ayrıca Kurul'un, konfederasyona üye sendikalarda örgütlü olan işçilerin, başta örgütlenme ve işten çıkarmalara karşı olmak üzere sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesi ile grev uygulamalarını desteklediği kaydedildi.

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