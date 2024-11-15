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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un paylaşımı heyecanlandırdı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un paylaşımı heyecanlandırdı!

Başrolünde Özgü Namal, Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi oynadığı Memati karakteriyle beğeni yağmuruna tutulan Gürkan Uygun, paylaşımıyla dizi seyircisini heyecanlandırdı.

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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi​ dizisinde Memati rolüyle fenomen olan Gürkan Uygun​, son paylaşımıyla dizinin fenomenleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Gerçek ise sonradan anlaşıldı.

 Son olarak başrolünde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Gürkan Uygun, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tabii platformunda yayınlanan Marnalı dizisini izlerken çektiği fotoğrafı yayınlanan Gürkan Uygun, bir anda sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Gerçek ise sonradan açıklandı. Gürkan Uygun’un karesine montaj yapılarak televizyon ekranına Kurtlar Vadisi Pusu konuldu. Uygun, Kurtlar Vadisi dizisini izlediğini düşünenler ünlü oyuncuya yorum yağdırdı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

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