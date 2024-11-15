Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor

Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Hayat Güneş, Kızılcık Şerbeti dizisine Halime karakteriyle dahil olacak. Peki, Kızılcık Şerbeti Halime kimdir?

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Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Hayat Güneş, Kızılcık Şerbeti dizisine Halime karakteriyle dahil olacak. Yeni sezonda kadrosuna Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik gibi ünlü isimleri dahil eden Kızılcık Şerbeti’ne Hayat Güneş eklendi. Dizide Pembe’nin eski mahallesinden gelen Halime’ye hayat verecek olan Hayat Güneş’in kariyeri ve hayatı araştırılıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Halime kimdir? Hayat Güneş kimdir? Hayat Güneş kaç yaşında? Hayat Güneş nereli? Hayat Güneş hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti Halime kimdir?

Kızılcık Şerbeti Halime (Hayat Güneş), Pembe’nin (Sibel Taşçıoğlu) eski mahallesinden gelen birisidir. Halime’nin gelişiyle Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık karışacak.

Hayat Güneş kimdir?

Hayat Güneş, 1 Haziran 1964’de Ankara’da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun yanı sıra Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda 2’şer yıl oyunculuk yapan Hayat Güneş, tiyatro çalışmalarını İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sürdürmektedir.

Tiyatro oyuncusu olan Hayat Güneş, tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2007 yılı itibariyle birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.