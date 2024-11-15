Bodrumspor- Galatasaray maçının bilet fiyatları tepki çekti!

Trendyol Süper Lig’in 13.haftasında oynanacak olan Sipay Bodrum FK- Galatasaray maçının satışa çıkan biletlerinin fiyatı tepki çekti. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları bilet fiyatlarının misafir takım için 3 bin 250 TL olarak belirlenmesine isyan etti.

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Süper Lig’in 13.haftasında Sipay Bodrum FK, 23 Kasım Cumartesi günü Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda lider Galatasaray’ı ağırlayacak.

Bu maçın biletleri satışa çıktı. Bodrum FK tarafından açıklanan bilet fiyatları tepki çekti. VIP tribün için bilet fiyatları 15 bin TL, maraton tribünü için 5 bin TL, Adopen kuzey kale arkası ve Rixos güney kale arkası tribünü için 2 bin 500 TL, misafir takım için ise 3 bin 250 TL olarak belirlendi.

Bilet fiyatlarının bu denli yüksek olması taraftarları kızdırdı. Özellikle Galatasaray taraftarları biletlerin 3 bin 250 TL’den satışa çıkmasına isyan etti.