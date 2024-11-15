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İsrailli bakan, açlıkla mücadele eden Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmemesini istedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrailli bakan, açlıkla mücadele eden Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmemesini istedi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, açıklıkla mücadele eden Gazze Şeridi'ne İsrailli esirler serbest bırakılıncaya kadar insani yardımların girişine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

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İsrail basınına konuşan Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardım gönderilmesine karşı olduğunu belirtti. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'ye insani yardımların artırılmasına yönelik kararını eleştiren Ben-Gvir, kabinedeki oylamada bu adıma karşı "hayır" diyen tek kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Ben-Gvir, Tel Aviv'in İsrailli esirler Gazze'de tutulmaya devam ettikçe bölgeye insani yardım girişine izin vermemesi gerektiğini savundu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'ye giren insani yardımın bölgedeki ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmediğini belirtmişti.

BM verilerine göre, Gazze Şeridi'ne giriş yapan yardımlar aylardır en düşük seviyede. Geçen ay bölgeye günlük ortalama sadece 37 yardım tırı girdi.

Gazze'deki ihtiyaçların karşılanabilmesi için günlük 500 yarım tırının girmesi gerekiyor. Ekim ayında giren tır sayısı göz önüne alındığında, İsrail'in Gazze'ye yardım girişine getirdiği kısıtlamanın boyutu ortaya çıkıyor.

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