BIST 9.390
DOLAR 34,43
EURO 36,38
ALTIN 2.837,80
HABER /  SPOR

Fenerbahçe taraftarı, L-Gante maskesi taktı

Fenerbahçe taraftarı, L-Gante maskesi taktı

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde Kadıköy'e giden ve karşılaşmanın nabzını tutan ESH Spor muhabirleri L-Gante maskesi takan sarı-lacivertli bir taraftara denk geldi.

Abone ol

Fenerbahçe, milli maçlar için lige verilen arada Rusya takımlarından Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki hazırlık müsabakası bugün saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Bu müsabaka öncesinde ise Kadıköy'e giden ve maçın nabzını tutan ESH Spor muhabirleri Ercan Ertan ve Hazal Palavar, L-Gante maskeli bir taraftarla karşılaştı.

Muhabirlerimiz, Fenerbahçeli taraftarıyla 90 dakika öncesinde kısa bir röportaj gerçekleştirdi.

"GALATASARAY TARAFTARI ÇOK GEREKSİZ TEPKİ VERİYOR"

"L-Gante'nin Fenerbahçe forması giymesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna sarı-lacivertli futbolsever şu yanıtı verdi:

Wanda Nara, Icardi'yle ayrıldıktan sonra kendisiyle birlikte oldu. Icardi, nasıl en yakın arkadaşı Maxi'yi aldattıysa Wanda Nara da o adamla birlikte oluyor. Galatasaray taraftarı da çok gereksiz tepki veriyor, çok saldırıyorlar. Yapılmaması gereken şeyler. Herkes kendi işine bakabilir. Bu tür olaylara hiç gerek yok. Adam da doğal olarak forma giymiş sorun yok. Fenerbahçelidir bize göre 1907 dövmesi de bunu gösteriyor.

"KONSER YAPMASI EĞLENCELİ OLUR AMA BİZE YAKIŞMAZ"

Fenerbahçe taraftarı sözlerine şöyle devam etti:

Konser yapması eğlenceli olur ama Fenerbahçe'ye etkisi olmaz. Bizim başkanımızın da buna izin vereceğini düşünmüyorum. Olursa eğlenceli olur ama bize yakışmaz.
Sarı-lacivertli futbolsever, son olarak ise Icardi'yi Galatasaray'a gelmeden önce sevdiğini ancak şu an sevmediğini ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin kendisini aldatan eşi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gente, Fenerbahçe formasıyla çıktığı canlı yayında "Yakın zamanda Türkiye'de konser vereceğim" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da 85 milyon yıllık deniz kestanesi fosili bulundu
Adıyaman'da 85 milyon yıllık deniz kestanesi fosili bulundu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
MHP'den dördüncü 'vakit tamam' paylaşımı geldi!
MHP'den dördüncü 'vakit tamam' paylaşımı geldi!
İsrailli bakan, açlıkla mücadele eden Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmemesini istedi
İsrailli bakan, açlıkla mücadele eden Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmemesini istedi
Bodrumspor- Galatasaray maçının bilet fiyatları tepki çekti!
Bodrumspor- Galatasaray maçının bilet fiyatları tepki çekti!
Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu! 1 buçuk aylık zararı dudak uçuklattı
Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu! 1 buçuk aylık zararı dudak uçuklattı
Üsküdür Samandıra Metro Hattı'nda büyük panik! Sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti
Üsküdür Samandıra Metro Hattı'nda büyük panik! Sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti
Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor
Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu geliyor
İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek ölen bebek son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası zehirlenerek ölen bebek son yolculuğuna uğurlandı
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un paylaşımı heyecanlandırdı!
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un paylaşımı heyecanlandırdı!
İstanbul'da fuhuş operasyonunda 85 mağdur kadın kurtarıldı, 24 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da fuhuş operasyonunda 85 mağdur kadın kurtarıldı, 24 şüpheli tutuklandı
Elon Musk hızlı başladı İran'ın BM temsilcisi ile görüştü
Elon Musk hızlı başladı İran'ın BM temsilcisi ile görüştü