Milli Takım'dan ayrılacak mı? Montella'dan Roma iddialarına cevap

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, düzenlediği basın toplantısında Roma iddialarına yanıt verdi.

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UEFA Uluslar Ligi 5. maçında lider Türkiye, yarın Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Kritik maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz. Üst tura çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız."

ROMA İDDİALARINA YANIT

"Yarın ki maçla ilgili hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Birinci olarak çıkmak güzel olur. Spekülasyonlar var ama bunları duymak bana zevk veriyor. Bu demek oluyor ki futbolcularımız keyif veriyor. Geçen ay Premier Lig'den bahsediliyordu bu ay farklı bir lig. Futbolcularımız çok iyi hazırlanıyor. Öyle bir şey olduğu zaman yapacağım ilk şey başkanımızla görüşmek."

"GELİŞMEYE AÇIĞIZ"

"İzlanda maçını kazanamamak için birçok bahanemiz vardı. Ama çok güzel bir galibiyet elde ettik. Futbolda hiçbir zaman düz gitmezsiniz, bazen aşağı bazen yukarı gidersiniz. Bizim takımımızın bir anlayışı var; birlikte hücum ederiz, birlikte savunma yaparız. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. İzlanda maçındaki performansları nedeniyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Saha içinde ve saha dışında hep beraberiz. Genç bir takımız ve gelişmeye açığız. Her zaman en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz."

"BİZE ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK"

"(Galler karşısında 4-6-0 mı yoksa 6-4-0 mı olacak sorusuna) Yarın 11 kişiyle oynayacağız. Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar son anda sakatlandı, İrfan yetişemedi. Ahmet'i yetiştiremedik, bizden birilerinin ayrılması bizi üzer. Deniz'in sakatlığı da bizi üzdü. İlk defa takıma katılmıştı. İleride bize çok fayda sağlayacak. Eren Dinkçi ile de ufak tefek sorunlarımız var ama planlarımızda bir değişiklik yok."