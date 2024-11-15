Victor Nelsson’a talip çıktı

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson'a, LaLiga ekibi Real Betis talip oldu. İspanyol basınına göre Danimarkalı stoper, transfer teklifine sıcak bakıyor.Abone ol
Süper Lig’de liderliğini sürdüren ve kış transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray’da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Nelsson’a talip çıktı
İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre LaLiga ekiplerinden Real Betis, Victor Nelsson’a talip oldu.
Haberin detaylarında Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı’nın arkasında süre bulmakta zorlanan Danimarkalı stoperin ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.