BIST 9.390
DOLAR 34,43
EURO 36,37
ALTIN 2.837,88
HABER /  DÜNYA

Putin ve Scholz, 2 yıl sonra telefonda görüştü

Putin ve Scholz, 2 yıl sonra telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Aralık 2022'den bu yana ilk kez telefon görüşmesi yaptı.

Abone ol

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Almanya tarafının isteği üzerine Putin ile Scholz'un telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Ukrayna'daki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Putin, bu krizin, NATO'nun, güvenlik alanındaki Rus çıkarlarının göz ardı edilmesi ve Rusça konuşanların haklarının çiğnenmesi ile Ukrayna'da Rusya karşıtı sıçrama tahtasını oluşturma yönünde uzun yıllardır izlediği agresif siyasetinin sonucu olduğunu anımsattı. Putin, Kiev yönetiminin reddettiği müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve şimdi de müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu vurguladı. Rusya'nın teklifleri belirli. Olası anlaşmalar, Rusya'nın güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate almalı, yeni bölgesel gerçeklere dayanmalı ve en önemlisi çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmalı."

Açıklamada, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin de istişare edildiği aktarılarak, "Putin, ikili ilişkilerin, Alman hükümetinin dostça olmayan yaklaşımı sonucunda benzeri görülmemiş şekilde bozulduğunu belirtti. Rusya'nın enerji alanında yapılan anlaşmalardaki yükümlülüklerini her zaman titizlikle yerine getirdiği, Alman tarafının ilgi göstermesi halinde de karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine hazır olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu'daki durumun da ele alındığı kaydedilen açıklamada, Putin'in Scholz'a Rusya'nın bölgedeki gerginliği azaltma ve krize barışçıl çözüm bulma yönündeki girişimleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Putin ile Scholz'un Aralık 2022'den bu yana ilk kez telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Oğlunun yaşadığını yıllar sonra öğrendi! Öldü denmişti...
Oğlunun yaşadığını yıllar sonra öğrendi! Öldü denmişti...
Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır
Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır
Milli Takım'dan ayrılacak mı? Montella'dan Roma iddialarına cevap
Milli Takım'dan ayrılacak mı? Montella'dan Roma iddialarına cevap
Almanya: Türkiye NATO üyesi olarak çok güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı
Almanya: Türkiye NATO üyesi olarak çok güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı
Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayarak Anadolu’yu sanatla buluşturacak”
Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayarak Anadolu’yu sanatla buluşturacak”
Fenerbahçe taraftarı, L-Gante maskesi taktı
Fenerbahçe taraftarı, L-Gante maskesi taktı
Adıyaman'da 85 milyon yıllık deniz kestanesi fosili bulundu
Adıyaman'da 85 milyon yıllık deniz kestanesi fosili bulundu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
MHP'den dördüncü 'vakit tamam' paylaşımı geldi!
MHP'den dördüncü 'vakit tamam' paylaşımı geldi!
İsrailli bakan, açlıkla mücadele eden Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmemesini istedi
İsrailli bakan, açlıkla mücadele eden Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmemesini istedi
Bodrumspor- Galatasaray maçının bilet fiyatları tepki çekti!
Bodrumspor- Galatasaray maçının bilet fiyatları tepki çekti!
Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu! 1 buçuk aylık zararı dudak uçuklattı
Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu! 1 buçuk aylık zararı dudak uçuklattı