Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu.

"ÇALIŞANLARIMIZI HİÇBİR ŞEKİLDE ENFLASYONA EZDİRMEDİK EZDİRMEYECEĞİZ"

2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında değerlendirmede bulunan Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.