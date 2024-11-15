Vladimir Zelensky'den Trump'a yeşil ışık: Savaş daha hızlı bitecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı daha hızlı sona erdirebileceğini belirtti.

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5 Kasım'da düzenlenen ABD seçimlerini eski ABD başkanı Donal Trump kazandı. Yeni başkan göreve başlamadan devam eden savaşları durdurma sözü verdi ancak bunu nasıl başaracağına dair herhangi bir ayrıntı vermemesi özellikle Ukrayna'ya 'aceleci bir ateşkes' için baskı yapabileceği endişelerini artırdı.

ABD'DEKİ YENİ YÖNETİMİ DEĞERLENDİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Kamu Yayın Şirketi Suspilne Ukrayna'ya verdiği röportajda, Ukrayna-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik yöntemleri ele almak için Trump ile daha önce görüştüğünü hatırlatan Zelensky, "O (Trump) bizim dayandığımız temeli duydu. Ben tutumumuza karşı hiçbir şey duymadım kendisinden." ifadesini kullandı.

"TRUMP'IN YAKLAŞIMIYLA SAVAŞ HIZLI SONLANABİLİR"

Savaşın adil bir şekilde sonlandırılmasının Ukrayna için önemli olduğunu belirten Zelensky, Trump ve ekibinin yaklaşımıyla savaşın daha hızlı sonlandırılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"VERDİKLERİ SÖZ ÖNEMLİ"

Zelensky, şunları kaydetti:

Savaş bitecek ama belli bir tarih yok. Beyaz Saray'ı yönetecek yeni ekibin politikalarıyla savaş daha çabuk bitecek. Bu, onların yaklaşımı, toplumlarına verdikleri sözdür ve onlar için de çok önemlidir.

"TARİHTEKİ EN BÜYÜK PAZARLAMACI"

Öte yandan, Ukrayna’daki ölümlerin ve yıkımların sürmesini savaşın devam etmesine bağlayan Trump, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'yi destekleyen Zelensky’yi "tarihteki en büyük pazarlamacı" olarak nitelendirerek, "Zelensky'nin ABD’ye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gittiğini" ifade etti.