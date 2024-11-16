TOKİ, Gülderen'de umudun da temelini attı! Bakan Murat Kurum: Milletimizin duası her şeye bedel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 afet konutunun yapımını tamamlandı. Bölgeden görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan "Allah razı olsun" duasını duyuyoruz ya; işte bu her şeye bedel” ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor.
Günde ortalama bin 500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor.
Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. 2025 yılı sonuna kadar ise Hatay’da 158 binden fazla konut ve iş yeri teslim edilecek.
Gülderen'de 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde sağlam temeller üzerine yeni bir kent kurdu. Gülderen’de 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı.