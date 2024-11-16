TOKİ, Gülderen'de umudun da temelini attı! Bakan Murat Kurum: Milletimizin duası her şeye bedel

Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. 2025 yılı sonuna kadar ise Hatay’da 158 binden fazla konut ve iş yeri teslim edilecek.