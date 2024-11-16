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AK Parti'yi batıran Hüseyin Çelik Halk TV'de kıymete bindi! Atatürk sözlerine bakın kimler sustu?

Halk TV'deki Rota programına konuk olan AK Parti kurucularından ve eski bakan Hüseyin Çelik'in 'Atatürk' sözleri tartışma yarattı. Gazeteci Hadi Özışık, hepsini ve daha fazlasını Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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AK Parti kurucularından ve eski bakan Hüseyin Çelik, Halk TV'de yayınlanan Rota programında kayyum uygulaması ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi.

Çelik, partili cumhurbaşkanlığı sistemi konusunu tartışırken 'Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın' ifadelerini kullandı. Programın moderatörü Kürşad Oğuz ile konuklar İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu'nun Çelik'e sözleri nedeniyle itiraz etmemesi dikkat çekti.

Hadi Özışık, Çelik'in tartışma yaratan sözlerini ve daha fazlasını Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın programını izlemek için tıklayın...

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