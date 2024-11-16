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Uluslararası seviyede aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da yakalandı

Uluslararası seviyede aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, difüzyon mesajıyla "uyuşturucu ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerinin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan kişileri tek tek yakaladıklarını belirtti.

Almanya tarafından çıkarılan "difüzyon mesajı" ile uyuşturucu ticareti suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul'da düzenlenen Kuyu-39 operasyonuyla yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışma sonucu, kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."

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