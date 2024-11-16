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Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın üzücü sonu

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın üzücü sonu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ölü bulundu. Sırtlana bir otomobilin çarptığı tahmin ediliyor.

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Yeşilözen Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, yolda hareketsiz halde vahşi bir hayvan olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğu belirlenen hayvanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti. Sırtlana bir otomobilin çarptığı tahmin ediliyor.

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