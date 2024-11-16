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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarı sabır gerektiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarı sabır gerektiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ettiğini belirterek, "Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

Ekimde yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun söz konusu ankete göre, 12 ay sonra yüzde 27,2'ye gerilemesinin beklendiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son 2 aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz."

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