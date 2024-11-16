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Bursa'da çiğ köfte bir kişinin ölümüne neden oldu

Bursa'da çiğ köfte bir kişinin ölümüne neden oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yediği çiğ köftenin nefes borusunu tıkaması sonucu kalbi duran kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Şakir Demir (38), evinde dün akşam yemeğinde yediği çiğ köftenin parçasının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaştı.

Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'e müdahale etti.

Duran kalbi çalıştırılan Demir, İnegöl Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitiren Demir'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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