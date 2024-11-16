13 yaşındaki çocuk AIDS'ten ölmüştü! Babası suskunluğunu bozdu: Nasıl bulaştığını bilmiyorum

İzmir'de HIV pozitif olduğu tespit edildikten sonra hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K.’nin babasının ifadesi ortaya çıktı.

Abone ol

13 yaşında bir erkek çocuğu AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. İddiaya göre, 8. sınıf öğrencisi A.E.K.'nin ailesi ağustos ayında çocuklarının aniden 8-9 kilo kaybetmesi, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikayeti ile hastaneye başvurdu. Çocuk bir süre tedavi gördü ancak şikayetleri devam etti.

Sabah'ın haberine göre, aile eylül ayında da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne aynı şikayetlerle başvurdu. Çocuğun burada yapılan tetkiklerde HIV pozitif olduğu anlaşıldı. A.E.K.'nin babası K.K.'nın HIV pozitif olduğu ise şubat ayında belirlendi.

İstismar mı?

Çocuk ve babanın pozitif; anne ve diğer kardeşin negatif çıkması üzerine cinsel istismar ihtimali gündeme geldi.

Adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatriden destek istendi. Cinsel istismar şüphesi üzerinde başlatılan soruşturmada çocuk psikiyatrisi hem çocuk hem de baba ile görüşme yaptı. Yazılan raporda istismarın tariflenemediği belirtildi.

Adli tıp raporunda cinsel istismar yok

İzmir Adli Tıp Kurumu, AIDS'ten hayatını kaybeden A.E.K.'ye HIV pozitif teşhisi konunca soruşturma kapsamında rutin bir uygulama olarak küçük çocuk hayattayken muayene yapıldı. Adli Tıp Kurumu görevlileri tarafından yapılan muayenede küçük çocukta cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı. Bu şekilde hazırlanan rapor soruşturma dosyasında kondu.

Hayatını kaybeden çocuğa otopsi yapıldı. Bu hastalığın çocuğa ne şekilde bulaştığı araştırılıyor.

Adli olaya ilişkin babanın ifadesine başvuruldu. Şubat ayında kan bağışı yaparken HIV pozitif olduğunu öğrenen baba ifadesinde, "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dedi.

Kızılay'dan açıklama

Türk Kızılay, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “13 yaşındaki A.E.K.’nın babası K.K., 2024 yılı ocak ayında Muğla’nın Milas ilçesi Atapark Kan Bağış Merkezi’ne başvurarak ilk kez kan bağışçısı olmak istemiştir. K.K.’dan alınan kan örneği, güvenli kan teminine yönelik NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon Testi) testi dahil tüm tetkiklerden geçirildikten sonra HIV pozitif olduğu anlaşılmış ve derhal ilgili sağlık ve kolluk birimlerine bilgi verilip kan imha edilmiş ve baba K.K. Kızılay’ın ret listesine alınmıştır. Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay’dır.” denildi.

HIV virüsü insana nasıl bulaşır?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, HIV virüsünün 3 şekilde bulaştığını anlattı. Anneden direkt gebelik sırasında bebeğe virüsün geçebildiğini söyleyen Ceyhan, "HIV virüsünde ikinci gördüğümüz geçme şekli cinsel temas. 3. olarak kan ya da kan ürünüyle geçebilir. Kan ürününün bulaştığı materyalin insan kanına verilmesi sonucu ya da ameliyat sırasında olabilir. Çocuğa daha önce ameliyat sırasında test yapılmış ve negatif çıkmış. Daha duyarlı ikinci bir test daha yapılması gerekiyordu. Bu testlerin aralıklı olarak yapılması gerekirdi. Babanın kanının çocuğun vücudundaki bir yaradan ya da mide bağırsak sistemindeki küçük bir yaradan çocuğun kanına temas etmesi sonucu virüs bulaşmış olabilir. Virüsün bir şekilde kana ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.