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Mike Tyson Jake Paul'a karşı! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

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Mike Tyson Jake Paul'a karşı! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

Dünyanın merakla beklediği Mike Tyson-Jake Paul boks maçı sona erdi. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile gösteri maçında karşı karşıya geldi. 8 raunt süren mücadelede hakemler, kazananı oy birliğiyle belirledi.

Mike Tyson Jake Paul'a karşı! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın kendisine meydan okuyan YouTuber Jake Paul ile karşı karşıya geldiği organizasyon saat 4'te başladı.

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Mike Tyson Jake Paul'a karşı! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

Jake Paul-Mike Tyson maçı öncesi Katie Taylor, süper hafif sıklet müsabakasında rakibi Amanda Serrano'ya galip geldi.

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Mike Tyson Jake Paul'a karşı! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda gerçekleşen organizasyonu 80 bin seyirci takip etti.

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Mike Tyson Jake Paul'a karşı! 8 rauntluk maçta kazanan belli oldu

Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti. 8 raund sonunda Jake Paul 3 hakemin ortak kararıyla 78-74 kazandı.

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